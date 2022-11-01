PKK/KCK terör örgüt mensubu Cezayir'den getirildi

İçişleri Bakanlığı: Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubunun Cezayir'den özel ekip eşliğinde ülkemize getirilerek teslim olması sağlandı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubunun Cezayir'den özel ekip eşliğinde ülkemize getirilerek teslim olması sağlandı. Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla ülkemize getirilen örgüt mensubunun 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.