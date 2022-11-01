MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.