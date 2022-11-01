  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Dünyayı kasıp kavuran ve milyonların ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. Ortaya çıkan gizli mesajlarda şifreli bir şekilde aslında ilk Kovid-19 vakasının öncesinde virüsün sızdığına dair mektupların olduğu iddia edildi. ABD'li uzmanlar tarafından incelenen mesajlarda koronavirüsün sızmasına yönelik "Pandora'nın Kutusu açıldı" sözlerine yer verildiği iddia edildi.

Ekleme: 1.11.2022 - 14:14 Güncelleme: 1.11.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...
Milyonların ölümüne sebep olan ve 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüsün etkileri, halen geçmiş değil. Virüsün nereden çıktığı ile ilgili ise onlarca teori ortaya atıldı. Resmi olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili ise İngiliz gazetesi Daily Mail'de dikkat çeken bir iddiaya yer verildi. 

İddiaya göre Çin laboratuvarından gelen raporlardaki kodlanmış mesajlar, virüsün milyonlarca kişinin ölümüne neden olan küresel pandemi başlamadan önce sızdırıldığını ifade ediyor. İlk korona vakasından haftalar önce gönderilen güncellemelerin Çin lideri Xi Jinping'in şahsen uğramış olabileceği laboratuvardan çıktığı düşünülüyor. Söz konusu mesajlarda ise koronavirüsün sızdığına dair 'Pandora'nın Kutusu açıldı' sözlerine yer veriliyor.

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Şifreli mesajlarla ilgili uzman bir grup, bu sözlerin Kovid-19'a atıfta bulunduğu konusunda hemfikir. Ancak ekibin iddiaları durumu 'büyük olasılıkla' doğrulasa da halen net bir kanıt yok. Yine de söz konusu metinlerin 3 bağımsız uzmana aktarıldığı ve içinin de gizli mesajda buldukları varsayımın aynı olduğunun altı çizildi. Nitekim uzmanların yaptığı araştırmalarda, 12 Kasım tarihli bir korona makalesinde yine Pandora'nın Kutusu'na atıf yapıldığı ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda bu devam eden makalelerin sonucunda Pekin yönetiminin labarotuvara bir ziyaret gerçekleştirdiği; ancak bu ziyaretin sıradan bir şekilde faturalandırıldığı kaydedildi.

Uzmanlar daha da ileri giderek denetim ve raporlamaların bizzat Xi tarafından yazılmış olabileceğini söylüyor. Bu da aslında Çin yönetiminin durumun ciddiyeti hakkında bilgi sahibi olduğunun kanıtı niteliğinde. Koronavirüsle ilgili komplo teorileri uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Dünyayı kırıp geçiren virüsün hayvandan insana bulaştığı iddia edilse de henüz virüsün tam olarak nereden geldiği ile ilgili resmi ve kanıtlanmış bir durum yok.

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...
Patlamadan önce dakika dakika yaşananlar: 28 sayfalık ön rapor tamamlandı!
İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu
Fransa'da yeni önlemler! Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek
Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması: Bu süreci aşacağız
İBB’nin “dünyada sadece dört adet var” dediği madalyon replika çıktı! Replika esere tam 818 bin lira verildi!
Netflix dizisinde Selahattin Demirtaş'ın güzellemesi: 'Seher' kitabının reklamını yaptılar
Yunanistan’da göçmen teknesi battı: 9 kişi kurtarıldı onlarca kişi kayıp
MİT'in operasyonuyla Gaziantep'te yakalanmıştı! Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...
Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de...
Bakan Soylu'dan Afet iletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
Gazeteci Emin Çölaşan Togg'u hedef aldı: Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelediler
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
TOGG'a talep yağıyor: CİMER’e 6 binden fazla başvuru yapıldı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Türkiye'den sağlık turizminde dev atılım
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Şehit yakını ve gazilere ödenen aylık miktar artırıldı

Şehit yakını ve gazilere ödenen aylık miktar artırıldı

Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!

Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!