Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Milyonların ölümüne sebep olan ve 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüsün etkileri, halen geçmiş değil. Virüsün nereden çıktığı ile ilgili ise onlarca teori ortaya atıldı. Resmi olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili ise İngiliz gazetesi Daily Mail'de dikkat çeken bir iddiaya yer verildi.İddiaya göre Çin laboratuvarından gelen raporlardaki kodlanmış mesajlar, virüsün milyonlarca kişinin ölümüne neden olan küresel pandemi başlamadan önce sızdırıldığını ifade ediyor. İlk korona vakasından haftalar önce gönderilen güncellemelerin Çin lideri Xi Jinping'in şahsen uğramış olabileceği laboratuvardan çıktığı düşünülüyor. Söz konusu mesajlarda ise koronavirüsün sızdığına dair 'Pandora'nın Kutusu açıldı' sözlerine yer veriliyor.Şifreli mesajlarla ilgili uzman bir grup, bu sözlerin Kovid-19'a atıfta bulunduğu konusunda hemfikir. Ancak ekibin iddiaları durumu 'büyük olasılıkla' doğrulasa da halen net bir kanıt yok. Yine de söz konusu metinlerin 3 bağımsız uzmana aktarıldığı ve içinin de gizli mesajda buldukları varsayımın aynı olduğunun altı çizildi. Nitekim uzmanların yaptığı araştırmalarda, 12 Kasım tarihli bir korona makalesinde yine Pandora'nın Kutusu'na atıf yapıldığı ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda bu devam eden makalelerin sonucunda Pekin yönetiminin labarotuvara bir ziyaret gerçekleştirdiği; ancak bu ziyaretin sıradan bir şekilde faturalandırıldığı kaydedildi.Uzmanlar daha da ileri giderek denetim ve raporlamaların bizzat Xi tarafından yazılmış olabileceğini söylüyor. Bu da aslında Çin yönetiminin durumun ciddiyeti hakkında bilgi sahibi olduğunun kanıtı niteliğinde. Koronavirüsle ilgili komplo teorileri uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Dünyayı kırıp geçiren virüsün hayvandan insana bulaştığı iddia edilse de henüz virüsün tam olarak nereden geldiği ile ilgili resmi ve kanıtlanmış bir durum yok.