Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Dikkat çeken Yunanistan vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Erdoğan görüşmede, "Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsız tutumuna dönmesini bekliyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede; bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerindeki tutumu da ele alındı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA TARAFSIZLIK ÇAĞRISI



Erdoğan görüşmede, "Almanya'nın Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsız tutumuna dönmesini bekliyoruz." dedi.