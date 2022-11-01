Bakan Soylu'dan Afet iletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştuKILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRA OPERASYONU:Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu; "Yalanlarla her gün Türkiye'yi karartmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.