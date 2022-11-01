AYM Başkanı Arslan'dan bireysel başvuru şikayeti: Dünyanın hiçbir yerinde yok

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Trabzon'da otelde düzenlenen 'Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Bir Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi' konulu panelde konuştu.Anayasa'da güvence altına alınan herhangi bir hakkı ihlal edilen fertlerin bu ihlalden kaynaklanan zararının mutlaka giderilmesi gerektiğini söyleyen Arslan, idari makamların işlem yaparken, ilkelerin esaslarını dikkate almak durumunda olduğunu ifade etti.Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyeden oluşan 100'ün biraz üzerinde raportöre sahip hukuk mercii olduğunu hatırlatan AYM Başkanı Arslan, ağır iş yükünden şikayet etti. Arslan, 'Bugün itibarıyla mahkememize 123 bine yakın bireysel başvuru var. Dünyanın hiçbir anayasa mahkemesinde, hiçbir ulusal insan hakları mahkemesinin önünde bu kadar başvuru yok. Bunu kabul etmek zorundayız ağır bir iş yükü ile karşı karşıya kalan ve her geçen gün artan bir şekli ile mücadele etmek zorunda kalan bir mahkeme bu kadar çok bireysel başvuru ile sübjektif etkiyi sağlayarak mücadele edemez.' dedi.