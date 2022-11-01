  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD: Tahıl krizinde Türklere güvenimiz sonsuz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirterek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 1.11.2022 - 00:31 Güncelleme: 1.11.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
ABD: Tahıl krizinde Türklere güvenimiz sonsuz!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın toplantısında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesini kaygıyla karşıladıklarına, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin bu girişimin durdurulmasından etkileneceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan ve milyonlarca ton buğdayın Ukrayna limanlarından çıkarılmasına olanak sağlayan anlaşmanın yerine karadan tahıl nakliyatının mümkün olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Price, şu ifadeleri kullandı:

'Ukrayna'nın Tahıl Girişimi yürürlüğe girmeden önce bile karadan buğdayını nakletme kabiliyeti vardı. Dolayısıyla elbette Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başından beri sadece Karadeniz değil kara yolları da belirli ölçüde işlevsel oldu. Elbette ki Ukraynalı ortaklarımızla kara nakliyatının etkili olup olmayacağına bakacağız ama Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihraç etmesinin yerini alabilecek alternatif yok.'

Price, dün itibariyle Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında 9,5 milyon metrik ton tahılın Ukrayna'dan çıkarıldığını ve bunun çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelere gittiğini söyledi.
Sözcü, bu ölçüde büyük miktarda tahılın Ukrayna'dan kara yoluyla çıkarılması için gerekli olan altyapıyı inşa etmenin ve Rus saldırılarının sürdüğü bir ortamda idame etmenin oldukça zor olacağını kaydetti.

Bu durumda Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bir alternatifi olmadığını yineleyen Price, 'Rusya'nın bu girişimin önünde durması dünyadan çok ciddi ölçüde kınama çekecek.' diye konuştu.

Rusya'nın tahıl girişimi kapsamında çıkarılan mahsulün önemli bir kısmının Avrupa'ya gittiği iddialarına da yanıt veren Price, girişim kapsamında çıkarılan tahılın yüzde 66'sının gelişmekte olan ülkelere gittiğini, yüzde 19'unun ise en az gelişmiş ülkelere gittiğini, hatta gemilerden birinin şu anda iç savaştan dolayı gıda kıtlığı yaşanan Etiyopya'ya gittiğini kaydetti.

Price, 'Elbette Rusya'yı sadece bu anlaşmanın tarafları olan Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanına da bu çok ihtiyaç duyulan girişimin önünde durmama taahhüdünü yerine getirmeye çağırıyoruz.' dedi.

- ABD'li gazetecinin Türkiye sorusu

Dün 97 yüklü geminin limanda bulunduğunu ifade eden sözcü, 15 geminin giriş için Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne giriş kaydı yaptığı, 89 geminin ise programa katılmak üzere başvuru yaptığını belirtti.

Amerikan CNN Televizyonu muhabirinin Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmek üzere çaba gösterip göstermediğine yönelik bir sorusuna Price, 'Karadeniz'in Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz. Bu anlaşmanın tarafları olan Ukrayna, Birleşmiş Milletler, Türkiye ve hafta sonuna kadar Rusya, 9,5 milyon metrik ton tahılın dünyanın geri kalanına geçişini kolaylaştırmak için birkaç ay boyunca etkin bir şekilde birlikte çalıştı. Gerek bu girişim, gerek Müşterek Koordinasyon Merkezi konusunda Türkiye'nin oynadığı rolü, Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz.' yanıtını verdi.
Jandarma ve EGM'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu! Bakan Soylu: İftiralarını yanına bırakmayacağız!
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması... 'Türkiye'de hızlıca kurabiliriz'
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı!
ABD: Tahıl krizinde Türklere güvenimiz sonsuz!
Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...
Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'
Mahir Ünal görevden affını talep etti! Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu!
Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatını görüştü!
AK Partili Mahir Ünal açıkladı! 'Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor...
Bartın'daki maden kazasında flaş gelişme... 5 kişi tutuklandı!
FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den 'pes' dedirten pişkinlik... Alman kanalında teröristbaşını aklamaya çalıştı!
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
Bakan Koca dört ülke bakanıyla görüştü! Sağlıkta Türkiye Yüzyılı...
Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim
Bakan Özer duyurdu: Eğitime dev bütçe
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor