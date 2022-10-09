Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette aralık ayını işaret etti: Amacımız en uygun rakama çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması‘nda açıklamalarda bulundu. Yeni yılda yapılacak asgari ücret zamlarıyla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, "İnşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunu için varız. Yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa hitap ederken asgari ücret 2023 ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'TÜGVA'nın şu anda 300 bin üyesi var. TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı olarak tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Bizim tek derdimiz 'Asım'ın Nesli' olarak gördüğümüz bu gençliği o uç noktalara bu ruhla yetiştirmek.Rusya ile Ukrayna savaşı arasında arabulucu rolü oynayan ülke Türkiye. Bu süreçte yıpranmadık. Biz kış için tüm hazırlıklarımız yaptık. Avrupa kara kara düşünüyor. Derdimiz şu anda doğal gazı vatandaşımıza daha uygun nasıl ulaştırırız. Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Derdimiz şu an itibarıyla aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücret 2023'ü en uygun rakama çıkarmak'