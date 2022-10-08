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Kripto para devi Binance'a şok! Yarım milyar dolardan fazla varlık çalındı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e saldırı düzenlendiğini ve varlıklarının çalındığını açıkladı. Binance'dan yapılan açıklamada, yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'de 570 milyon dolarlık varlığın saldırı sonrası ele geçirildiği ifade edildi.

Ekleme: 8.10.2022 - 00:29 Güncelleme: 8.10.2022 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
Kripto para devi Binance'a şok! Yarım milyar dolardan fazla varlık çalındı!Binance'in yöneticisi Changpeng Zhao yaptığı bir röportajda, hiçbir kullanıcının parasını kaybetmeyeceğini ancak zincirler arası köprülerin, saldırılara karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi.

SALDIRI SONRASI ATILACAK ADIMLAR...

Şirket, çalınan hesapların dondurulup dondurulmayacağını ve bilgisayar korsanlarını yakalamak için bir ödül tahsis edilip edilmeyeceği de dahil olmak üzere sonraki adımlar için bir oylama yapacak, bunun yanı sıra çalınan varlıkların değerinin yüzde 10'una kadar teklif verecek.

Blockchain araştırma şirketi Chainalysis, Ağustos ayında 13 çapraz zincirli köprü saldırısında yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto paranın çalındığını tahmin etti. Mart ayında gerçekleşen saldırıda, kripto destekli video oyunu Axie'den de 600 milyon dolar çalındı. Şubat ayında ise Wormhole ağından 325 milyon dolar çalındı.

Kripto para devi Binance'a şok! Yarım milyar dolardan fazla varlık çalındı!

Öte yandan; Binance son dönemde gelen iddialar üzerine de şu açıklamayı yaptı:

Son dönemde gündeme gelen siber saldırı hakkındaki haberler BNB Chain ile sınırlı olmakla beraber Binance ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Binance, BNB Chain üzerinde kontrol sahibi değildir.

BNB Chain, topluluğu tarafından yönetilen, herhangi bir merkezi olmadan çalışan ve günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük akıllı sözleşme blokzinciridir. Operasyona geçmesinden bu yana, 163 milyon farklı adresten 3 milyar işlemi gerçekleştirerek düşük gas ücretleri ve sıfır gecikme süresi sayesinde geliştiriciler için büyük bir kullanıcı kitlesini erişime sunmaktadır. Binance ise DeFi, Meta Evrenler, blockchain oyunları, NFT'ler ve daha fazlasını kapsayan birden çok kategoride Binance Smart Chain'i kullanan 1.400'ün üzerindeki proje ve dApp'ten oluşan bir ekosistemdir.

Bir zincirler arası köprü olan BSC Token Hub'da gerçekleşen bahsi geçen olayda Binance'in herhangi bir kaybı ve zararı bulunmamaktadır ve bu durumdan Binance kullanıcıları herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.
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