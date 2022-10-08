Kıyafet serbestisine her alanda anayasal güvence

AK Parti, Anayasa'da başörtüsü ile ilgili yapılacak düzenlemenin çerçevesini belirleyip madde yazımına başladı. MHP ile ortak yürütülen çalışmaya göre kanun önünde eşitlik, çalışma, kamu hizmetlerine girme ve aile ile ilgili 5 maddede değişiklik yapılması planlanıyor. İşte tüm detaylar...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti kurmayları, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak anayasa değişiklik teklifi için çalışmalarını sürdürdü. Bu maddeler şöyle sıralanıyor:10'UNCU MADDE: Anayasa'nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünü içeriyor. Bu maddeye "dini inancı gereği kılık ve kıyafetleri nedeniyle kimsenin ayrımcılığa tabii tutulamayacağı" hükmü eklenecek.13'ÜNCÜ MADDE: Anayasa'nın "Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması" başlıklı 13'üncü maddesine başörtüsü ile ilgili sınırlama konulamayacağı hükmü ilave edilecek.49'UNCU MADDE: "Çalışma Hakkı" başlıklı 49'uncu maddeye başörtüsü nedeniyle kimsenin çalışma hakkını engellemeyeceği hükmü eklenecek. Son dönemde yaşanan ve bazı başörtülü öğretmenlere çalışma izni vermeyen okullar nedeniyle böyle bir düzenleme gündeme geldi.70'İNCİ MADDE: "Kamu Hizmetine Girme Hakkı" başlıklı 70'inci maddeye eklenecek bir hüküm ile de devlet memuriyeti için başörtüsünün hiçbir şekilde engel teşkil etmeyeceği anayasal hüküm haline getirilecek.42'İNCİ MADDE: Ailenin koru.