Tunceli'de PKK'nın kullandığı 4 sığınak imha edildi

Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi. Sığınaklarda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.Aramalarda, 777 fişek, dürbün, 2 kalaşnikof şarjörü, el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 2 büyük tüp, 24 büyük pil, güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Sığınaklar, jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.