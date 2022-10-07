Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag`da yaptığı açıklamalar, uluslararası manşetlere taşındı.Fransız Liberation gazetesi 'Erdoğan Yunanları terletiyor.' ifadesine yer verdi.Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın 'Hanımlar anlaşıyor biz anlaşamıyoruz' sözünü manşetten verdi.'SENİ DE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA ALALIM'Le Figaro gazetesinde, Erdoğan`ın Fransız mevkidaşı ile ayak üstü görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf yer aldı. Liderlerin eşlerinin ise, daha önce düzenlenen uluslararası zirvelerde de yakın ilişki içinde oldukları hatırlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Fransız mevkidaşına 'Macron, seni de Türk Devletleri Teşkilatına alalım.' dediği aktarıldı.BFM.TV kanalı da 'Eşlerimiz anlaşıyor, biz anlaşamıyoruz' başlığı ile haberi okuyucularına sundu.Azerbaycan haber ajansı APA, 'Erdoğan`dan Ermenistan`a çağrı: Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayın, sınırlarımızı açalım' manşeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın açıklamalarını okuyucularına sundu.Alman basınında der Spiegel, Erdoğan`ın Yunanistan, İsveç ve Finlandiya ile ilişkilere yönelik açıklamalarına yer verdi.Belçika devlet kanalı RTBF, Erdoğan`ın Macron, Paşinyan ve Aliyev ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, Yunanistan`a, Türkiye`nin, herhangi bir tehdit karşısında tepki vereceği uyarılarını ciddiye alması gerektiği yönündeki ifadelerini aktardı.Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın 'en kötü barış, savaştan iyidir' sözlerini paylaştı.İzvestiya gazetesi, Erdoğan`ın Rus gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının dünya pazarlarına, özellikle de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması gerektiği yaklaşımını ön plana çıkardı.