Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki açıklamaları dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD, Almanya ve Fransa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları öne çıkarıldı. Rus medyasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl sevkiyatına ilişkin sözlerine yer verilirken, Azerbaycan basını da Ermenistan çağrısını manşete çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag`da yaptığı açıklamalar, uluslararası manşetlere taşındı.
Fransız Liberation gazetesi 'Erdoğan Yunanları terletiyor.' ifadesine yer verdi.
Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın 'Hanımlar anlaşıyor biz anlaşamıyoruz' sözünü manşetten verdi.
'SENİ DE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA ALALIM'
Le Figaro gazetesinde, Erdoğan`ın Fransız mevkidaşı ile ayak üstü görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf yer aldı. Liderlerin eşlerinin ise, daha önce düzenlenen uluslararası zirvelerde de yakın ilişki içinde oldukları hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Fransız mevkidaşına 'Macron, seni de Türk Devletleri Teşkilatına alalım.' dediği aktarıldı.
BFM.TV kanalı da 'Eşlerimiz anlaşıyor, biz anlaşamıyoruz' başlığı ile haberi okuyucularına sundu.
Azerbaycan haber ajansı APA, 'Erdoğan`dan Ermenistan`a çağrı: Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayın, sınırlarımızı açalım' manşeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın açıklamalarını okuyucularına sundu.
Alman basınında der Spiegel, Erdoğan`ın Yunanistan, İsveç ve Finlandiya ile ilişkilere yönelik açıklamalarına yer verdi.
Belçika devlet kanalı RTBF, Erdoğan`ın Macron, Paşinyan ve Aliyev ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.
Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, Yunanistan`a, Türkiye`nin, herhangi bir tehdit karşısında tepki vereceği uyarılarını ciddiye alması gerektiği yönündeki ifadelerini aktardı.
Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın 'en kötü barış, savaştan iyidir' sözlerini paylaştı.
İzvestiya gazetesi, Erdoğan`ın Rus gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının dünya pazarlarına, özellikle de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması gerektiği yaklaşımını ön plana çıkardı.