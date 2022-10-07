Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Manisa'nınTurgutlu ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 4'ü, tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün şüphelendikleri 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda toplam 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, uyuşturucuyu satın aldıkları 5 kişi de belirlenip, aynı gün evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve toplam 33 fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ve Ş.B. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.