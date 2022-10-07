  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 7.10.2022 - 14:56 Güncelleme: 7.10.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Manisa'nınTurgutlu ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 4'ü, tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün şüphelendikleri 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda toplam 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, uyuşturucuyu satın aldıkları 5 kişi de belirlenip, aynı gün evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve toplam 33 fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ve Ş.B. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Köşeye sıkışan Yunanistan yine Avrupa'dan yardım dilendi: Çipras'tan 'Türkiye'ye yaptırım uygulayın' çağrısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası!
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan dar gelirliye destek paketi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme
AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi
Meral Akşener'den sigara itirafı: Günde 2.5 paket içiyordum bıraktım
Bakan Soylu duyurdu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak!
Bakan Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çekya ziyareti sonrası önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi