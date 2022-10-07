İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüsler yine yolda kaldı

CHP'li iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da toplu taşımada yaşanan aksamalara bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler arıza yaparak yolda kaldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de toplu taşımada yaşanan aksamalara gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor.Sabah saatlerinde işlerine yetişmeye çalışan İstanbullular kötü bir sürprizle karşılaştı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler yolda kaldı. Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Zincirlikuyu durağına kadar kilometrelerce insan kuyruğu oluşturdu.Yolda kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.