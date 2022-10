Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü Ataşehir'de vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapse mahkum ettiği Boz'un davasında yeni bir gelişme yaşandı.Dava İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkeme'sinde karara bağlandı. Mahkeme, 45 sayfalık titizlikle hazırladığı gerekçeli kararında, vahşetin nasıl gerçekleştiğini ve birçok önemli hususu dile getirdi. Mahkeme, "durmadan ve duraksamadan 29 saniye süre zarfında sürekli kılıcı kullanarak saldırıyı aniden ve arkadan gerçekleştirdiği an, maktulün defaatle karşı koymasına rağmen eylemde devamlılık gösterdi" diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Engel olmaya çalışan mağdur Kaan Ağaca'ya karşı da kılıcıyla tehditte bulunduğunu ifade etti. Mağdur Ağca'nın tesadüfen olay yerinden geçtiğini ve Başak Cengiz'in sesini duyarak yardım maksatlı gittiğini ifade eden mahkeme, "Eylemi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sergilemesi gerektiği ahlaki ve vicdani bir ödev niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir" denildi.Mahkeme verilen cezada neden indirime gitmediğini de, "Maktulün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her vatandaş ve bilhassa her kadının sahip olduğu 'sokakta yürümekten' ibaret eyleminin; sanığa karşı elem ve gazap uyandıran ve hukukça kınanabilir bir niteliği de bulunmadığından sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer yok" şeklinde yüreklere su serpen ifadelerle anlattı.Karara taraflar itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre inceleme yaptı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını dile getirdi. Kurulan hükümde isabetsizlik görülmediğinin de altını çizen Daire, "tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm kurulması gerektiği yönündeki itirazı da reddetti. Can Göktuğ Boz'a 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasını onadı.