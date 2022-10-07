Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri... Bakan Kirişci, tarım destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Bakan Kirişci, '91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadelerini kullandı.EN BÜYÜK DESTEK KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINAPaylaşımda yer alan infografiğe göre; kırsal kalkınma yatırımları desteği 45 milyon 159 bin 238 TL, uzman eller proje desteği 8 milyon 216 bin 616 TL, bireysel sulama hibe destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL, malak desteği 2 milyon 270 bin 550 TL olarak belirlendi. Toplam destek tutarı ise 91 milyon 433 bin 955 TL'yi buluyor.