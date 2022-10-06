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Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev , İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Çekya Başbakanı Fiala ile bir araya geldi.

Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ekleme: 6.10.2022 - 19:34 Güncelleme: 6.10.2022 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
AST toplantısına katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.

Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile de bir araya geldi.

Görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
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