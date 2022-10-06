Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

AST toplantısına katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile de bir araya geldi.Görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleşti.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir süre ayaküstü sohbet etti.