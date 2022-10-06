Gürsel Tekin'e 'saksı' muamelesi: Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Muhalefetin 6'lı masasında adaylık kavası sürerken geçtiğimiz haftalarda CHP gizli ortak HDP' ye 'bakanlık' verilebileceğini ifşa etmişti.İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi?' sorusuna 'Bizde geri vites yok' diyerek HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesi İYİ Parti içindeki bir kesimin tepkisini çekmişti.KILIÇDAROĞLU GÜRSEL TEKİNİ'İ SUSTURDU: YETKİSİ YOKTabandan gelen tepkiler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ile ittifakı ifşa eden Tekin'in sözleri hakkında, 'Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş' dedi.KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERİP SESİNİ YÜKSELTTİ: 'KIRGINIM'Gürsel Tekin Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV'de yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyledi.Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışıyla ilgili sesini yükseltirken şunları söyledi:'Böyle laflar olur mu. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. Genel başkanımızın etrafında Dersim meselesinde ben vardım. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin. En iyi sen bilirsin sayın genel başkan. Onun için kırgınım yani'