Gülşen, imza vermek için Levent Polis Merkezi'ne geldi

Ünlü şarkıcı Gülşen'in, nisan ayında çıktığı bir konserde imam hatiplilere yönelik kullandığı sözler büyük tepkiye neden olmuştu.Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan Gülşen daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA'nın haberine göre yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.