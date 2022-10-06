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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çıkışına destek veren Bülent Arınç, muhafazakarlardan af dileyen Kılıçdaroğlu'nun dindarlar gibi tövbe edebileceğini söyledi.

Ekleme: 6.10.2022 - 14:32 Güncelleme: 6.10.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çıkışı ile başlattığı tartışma gündemdeki yerini koruyor.

Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konunun anayasal düzeleme taşınmasını isteyerek yeni Anayasa çağrısında bulundu.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken TBMM'nin eski başkanlarından Bülent Arınç da TV5'te katıldığı canlı yayında konuyu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Arınç, siyasetçilerin de tövbe edebileceklerini, yanlışlardan dönebileceklerini söyledi.

"Kılıçdaroğlu muhafazakarlardan af dileyip bir daha yapmayacağım diyor"
Arınç, "Siyasetçi gözüyle bakmamız lazım. Bir işi yapıyorsanız karşılığını destek olarak, oy olarak almak istersiniz. Kılıçdaroğlu da bunu yaparken böyle düşünüyor.

Yani helalleşmeyi niçin yapıyor? Başörtülü arkadaşlarımızla neden bir araya gelip onları ön plana koyuyor? 'Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım, bundan sonra yapmayacağım, geçmişte olanlar için özür dilyorum, beni affet' diyor.

"Siyasetçilere tevbe kapısını kim kapatabilir?"
Dindar insanlar için bile tevbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tevbe kapısını kim kapatabilir. Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez. En kötü ihtimalle 'sen madem bu düşüncedesin hadi bakalım şunu da yap şunu da yap' denebilir. " diye konuştu.
Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek
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