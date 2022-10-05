  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,44 - 18,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali kararı
Ekleme: 5.10.2022 - 18:11 Güncelleme: 5.10.2022 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali kararı
Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasaları imzalamasının ardından yeni bir kararnameye daha imza attı. Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

SÖZDE VALİLER ATADI

Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle, bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporijya bölgesinin geçici valisi Evgeniy Balitskiy oldu.

İLHAKI 30 EYLÜL'DE ONAYLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, 4 bölgenin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları 3 Ekim'de kabul etmişti. Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi de söz konusu yasaları dün onaylamıştı.
Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali kararı
OPEC grubu petrol üretimini azaltma kararı aldı!
TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir milimetre geri adım atmak yok
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç
Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gençler için tüm imkanlar seferber edildi
Cumhur'dan kritik zirve! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek
Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anayasa teklifi ile ilgili açıklama
İETT'nin yolcu otobüsü yine yolda kaldı
Kılıçdaroğlu’na iftiradan bir tazminat daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'nin başörtü riyakarlığı' belgeselini izlettirdi
Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce'den CHP zihniyeti itirafı; Erdoğan öncesi zulmü anlattı
CHP'nin demokrasi anlayışı! Tezcan Karakuş Candan skandalını dile getirince darp ettiler
WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi