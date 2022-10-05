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İran'da deprem! 276 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemere göre 276 kişi yaralandı.

Ekleme: 5.10.2022 - 09:33 Güncelleme: 5.10.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
İran'da deprem! 276 kişi yaralandı
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremde 276 kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 03.51'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

276 KİŞİ YARALANDI

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevredeki kentlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirilmişti.
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