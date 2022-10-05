  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,44 - 18,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi partide krize neden oldu. Bazı milletvekilleri konunun MYK ve Parti Meclisi’nde görüşülmemesinden rahatsız olurken, bazı milletvekilleri de "Gerek yoktu" yorumunu yaptı. CHP’nin eski yöneticileri de ana muhalefet liderine kamuda başörtüsü serbestisine karşı çıkıp Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını hatırlattı.

CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
Ekleme: 5.10.2022 - 21:00 Güncelleme: 5.10.2022 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifi partiyi ikiye böldü. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun hamlesine 'Gerek yoktu' yorumunu yaparken, teklifin MYK ve Parti Meclisi'nde görüşülmeden ve Medeni Kanun'un kabulünün yıldönümünde Meclis'e sunulması da tartışmalara neden oldu.

CHP'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN TEPKİ

CHP'nin önemli isimleri de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Eski Genel Sekreter Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na kamuda başörtüsü serbestisine karşı çıkıp Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını hatırlattı.

CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!

Önder Sav, 'Birkaç yıl önce başörtüsü ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için attıkları imzaları, verilen çabaları söyledikleri sözleri unutanların, başörtüsü-türban ile ilgili tartışmaları gereksiz ve zamansız biçimde dile getirmek isteyenlerin tekrar tekrar dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ederim.' ifadelerini kullandı.

CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!

'İMZAMIN ARKASINDAYIM'

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol'dan geldi. Anadol, 'Şu konuda tavrım net; üç grup başkanvekilinden biri olarak, o günkü Genel Sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü şekilde arkasındayım.' dedi.

CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!

'DOĞRU BULMUYORUM'

CHP Eski Milletvekili Mehmet Ziya Yergök ise, 'CHP'nin, Medeni Kanun'un kabulünün tam da yıldönümünde böyle bir yasa teklif vermesini doğru bulmuyorum. Zannediyorum 6'lı masadaki üç siyasal İslamcı ortağı hoşnut etmeye dönük bir adım. CHP'nin asla ödün veremeyeceği temel ilkelerin başında laiklik geliyor. Hiçbir şart altında bunu göz ardı edemeyiz' diye konuştu.
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Önündeki evlat nöbetinin sürdüğü HDP Diyarbakır il binası mühürlendi!
OPEC grubunun petrol kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden hayal kırıklığına uğradı
Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali kararı
OPEC grubu petrol üretimini azaltma kararı aldı!
TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir milimetre geri adım atmak yok
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç
Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gençler için tüm imkanlar seferber edildi
Cumhur'dan kritik zirve! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek
Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anayasa teklifi ile ilgili açıklama
İETT'nin yolcu otobüsü yine yolda kaldı
Kılıçdaroğlu’na iftiradan bir tazminat daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'nin başörtü riyakarlığı' belgeselini izlettirdi
WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi