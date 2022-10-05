CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!

CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifi partiyi ikiye böldü. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun hamlesine 'Gerek yoktu' yorumunu yaparken, teklifin MYK ve Parti Meclisi'nde görüşülmeden ve Medeni Kanun'un kabulünün yıldönümünde Meclis'e sunulması da tartışmalara neden oldu.CHP'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN TEPKİCHP'nin önemli isimleri de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Eski Genel Sekreter Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na kamuda başörtüsü serbestisine karşı çıkıp Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını hatırlattı.Önder Sav, 'Birkaç yıl önce başörtüsü ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için attıkları imzaları, verilen çabaları söyledikleri sözleri unutanların, başörtüsü-türban ile ilgili tartışmaları gereksiz ve zamansız biçimde dile getirmek isteyenlerin tekrar tekrar dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ederim.' ifadelerini kullandı.'İMZAMIN ARKASINDAYIM'Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol'dan geldi. Anadol, 'Şu konuda tavrım net; üç grup başkanvekilinden biri olarak, o günkü Genel Sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü şekilde arkasındayım.' dedi.'DOĞRU BULMUYORUM'CHP Eski Milletvekili Mehmet Ziya Yergök ise, 'CHP'nin, Medeni Kanun'un kabulünün tam da yıldönümünde böyle bir yasa teklif vermesini doğru bulmuyorum. Zannediyorum 6'lı masadaki üç siyasal İslamcı ortağı hoşnut etmeye dönük bir adım. CHP'nin asla ödün veremeyeceği temel ilkelerin başında laiklik geliyor. Hiçbir şart altında bunu göz ardı edemeyiz' diye konuştu.