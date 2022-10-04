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Meclis Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azizan Harun ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop resmi ziyaret kapsamında geldiği Malezya'da, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile bir araya geldi. Şentop, temasları kapsamında Endonezya'da G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne de katılacak.

Ekleme: 4.10.2022 - 10:16 Güncelleme: 4.10.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Meclis Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azizan Harun ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret çerçevesinde dün akşam saatlerinde Malezya'ya geldi. Başkent Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda Malezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dato Mohd Rashid Hasnon tarafından karşılanan Şentop, daha sonra görüşmelerine başladı.

TBMM Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve Malezya Senato Başkanı Rais Yatim ile bir araya geldi. Şentop, temasları kapsamında Endonezya'da G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne de katılacak.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde TBMM Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik ediyor.
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