Kayseri'de yakıt tankı patladı: Yaralılar var

Kayseri'de bulunan Sanayi Sitesi'ndeki yakıt tankında patlama yaşandı.Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, 4 kişi yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.G., H.E., İ.Ü. ve O.Y.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti.Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.