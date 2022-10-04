Başkan Yavuz yaralı askeri hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, dün gece Suriye Sınırındaki Güvenç Kırsal Mahallesindeki Karakola Açılan Ateş Sonucu Yaralanan askeri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Suriye Sınırındaki Güvenç Kırsal Mahallesi'ndeki Karakola açılan ateş sonucu yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.







Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile ve Sosyal İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ile birlikte ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili hastane yönetiminden bilgi alarak acil şifalar diledi.