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Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü meclis grup konuşmasında gündeme getirdiği Yüksek Hızlı Tren ihalesiyle alakalı iddialara yanıt verdi.

Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!
Ekleme: 4.10.2022 - 21:42 Güncelleme: 4.10.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!
CHP Genel Başkanının yalan üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmediği aktarılan açıklamada, 'söz konusu ihaleyi SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimi kazanmış, 12 adet YHT Seti (300 Km/h hıza sahip), 49 kalem yedek malzeme ve 3 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti alımı kapsamında 12 adet YHT setin geçici kabul işlemleri 2021 yılı içerisinde tamamlanarak kesin kabul aşamasına geçilmiştir. Teşekkülümüzün, 10 Nisan 2018'daki sözleşmenin başlangıcından bugüne kadar muhatabı sadece Yüklenici SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimidir. Sözleşme, yüklenici ortak girişim ve Genel Müdürlüğümüz arasında aktedilmiş olup başka bir firma, şirket veya alt yüklenici ile herhangi bir biçimde sözleşme yapılması veya yürütülmesi kesinlikle söz konusu olmamıştır' denildi.

Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!

DAHA ÖNCE 2 KEZ YALANLANDI

Daha önce Bakanlık tarafından 2 defa yalanlanan iddiaların Kılıçdaroğlu tarafından gerçek dışı açıklamalarla tekrar gündeme getirilerek kurumun yıpratıldığı belirtilen açıklamada, 'Bizim bu siyaset anlayışı üzerinden tartışmalara girerek, kaybedecek zamanımız bulunmamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece milletimizin hayatını kolaylaştıran projelerimiz ile gündeme gelmek istiyoruz. Bu iddialar karşısında yargı sürecimiz devam etmektedir' denildi.

Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!

'2021 YILINDA KESİN KABUL AŞAMASINA GEÇİLDİ'

'Yalan siyasetinin başrolünü üstlenen Kılıçdaroğlu'na, 25 Ağustos 2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamızı bir kez daha hatırlatıyoruz' diyen Bakanlık açıklamasında, 'YHT ihalesi ile ilgili yalan haber ve bu yalan haberi yayan bazı art niyetli kesimler milletimizi yanıltmaya çalışmaktadır. Uluslararası firmaların teklif verebildiği, tamamen şeffaf ve İslam Kalkınma Bankası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen ihale neticesinde; söz konusu ihaleyi SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimi kazanmış, 12 adet YHT Seti (300 Km/h hıza sahip), 49 kalem yedek malzeme ve 3 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti alımı kapsamında 12 adet YHT setin geçici kabul işlemleri 2021 yılı içerisinde tamamlanarak kesin kabul aşamasına geçilmiştir. TCDD Genel Müdürlüğümüz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili yüklenici firma ile kesin kabul işlemleri devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.

Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!

'HERHANGİ BİR ALT YÜKLENİCİ BULUNMAMAKTADIR'

Yapılan iş ve işlemlerde yüklenici SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimi sorumlu firma olduğu aktarılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

'Teşekkülümüzün, 10 Nisan 2018'daki sözleşmenin başlangıcından bugüne kadar muhatabı sadece Yüklenici SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişimidir. Sözleşme, yüklenici ortak girişim ve Genel Müdürlüğümüz arasında aktedilmiş olup başka bir firma, şirket veya alt yüklenici ile herhangi bir biçimde sözleşme yapılması veya yürütülmesi kesinlikle söz konusu olmamıştır. Bahse konu sözleşme hükümleri doğrultusunda SIEMENS AG + SIEMENS AŞ VELARO ortak girişiminin kendi şirketi tarafından yapılacak çalışmalarda başkaca herhangi bir firma, şirket veya yüklenici ile iş yapması mümkündür. Ancak bu şekilde bir çalışma yapılabilmesi, yüklenicinin teşekkülümüze başvuru yapması ve teşekkülümüzün onay vermesi ile mümkündür. Haberde bahsi geçen şirketin teşekkülümüz kayıtlarında, teşekkülümüzce onaylanmış bir alt yüklenici kaydı bulunmamaktadır.

Ortak girişimin sözleşme hükümlerine göre işi yürütmesi esnasında saha operasyonları ve tren bakımları için adı geçen firmanın alt yüklenici olması amacıyla teşekkülümüze başvuruda bulunmuş, bu başvuru yerinde görülmeyerek reddedilmiştir. Bu nedenle, haberde yer alan iddialar ve mevcut olduğu savıyla hareket edilen hususlar gerçeğe aykırıdır. Maalesef, son günlerde yalan söylemekten utanmayan ve bu yalanları yaymakla görevli bir kesim türemiştir. Yalanladığımız bu iftiralarından sonra da hiç utanmayıp yeni yalanlar söylemeye devam edeceklerini de biliyoruz. Bizlerde milletimize hizmet etmekten ve bu müfterileri de yalanlamaktan geri durmayacağız. Söz konusu haber karşısında her türlü yasal haklarımız saklı kalmakla birlikte, halkımızın doğru bilgi edinme hakkının gereği olarak bu açıklamayı gerekli gördük.

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Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!
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