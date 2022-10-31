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Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Taraflar, Moskova'nın ardından yeni girişime aracılık etmek için bir araya geldi. 16 geminin sevkiyatı için mutabakata varıldığı duyuruldu.

Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ekleme: 31.10.2022 - 12:42 Güncelleme: 31.10.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da, geçtiğimiz temmuz ayında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Anlaşmada Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) yer aldı. Ancak Moskova yönetimi, Kırım'da düzenlenen bir saldırıyı gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.

Bloomberg: Ukrayna, Türkiye ve BM anlaştı

Ankara, Tahıl Koridoru'nun işletilmesi için yeniden harekete geçerken, gelişme dünya basınında yer aldı. Bloomberg, 'Ukrayna, Türkiye ve BM, Ukrayna limanlarından yiyecek taşıyan gemilerin pazartesi günü yola çıkması konusunda anlaştı.' dedi.

Bu gelişmenin, Rusya'nın, tahıl ihracatının güvenli geçişine izin verecek bir anlaşmadan çekildiğini söyledikten sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

'Türkiye ve BM önde geliyor'

Haberde, 'Açıklama, gemi hareketlerinin yeniden başlayacağı konusunda bilgilendirilen Rus delegelerin de dahil olduğu bir dizi görüşmenin ardından geldi. Türkiye ve BM, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatları için güvenli geçiş anlaşmasına aracılık etmek için aylarca çalıştı. Türkiye ve BM, Rusya'nın Karadeniz filosuna yönelik bir saldırının ardından süresiz olarak çekileceğini açıklamasının ardından girişimi kurtarma arayışında önde geliyor.' denildi.

Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Reuters: Baskı yapıyorlar

Reuters, Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna'nın, pazartesi günü 16 gemiye dair transit planının uygulanması için baskı yaptığını yazdı. Haberde, 'Bu, Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ihracına izin veren anlaşmaya katılımını askıya almasına rağmen yapılıyor.' denildi. Türkiye ve BM'nin, temmuz ayında yapılan anlaşmanın iki ana aracısı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Kyiv Independent: 16 gemi için anlaşma yapıldı

Ukrayna basınından Kyiv Independent, 16 geminin hareketi için anlaşmaya varıldığını aktardı. Rusya'nın BM destekli Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çıkma kararının ardından Ankara, Kiev ve BM'nin 31 Ekim'de Türk karasularında bulunan 16 gemiyi hareket ettirme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
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