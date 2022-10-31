Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da, geçtiğimiz temmuz ayında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.Anlaşmada Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) yer aldı. Ancak Moskova yönetimi, Kırım'da düzenlenen bir saldırıyı gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.Ankara, Tahıl Koridoru'nun işletilmesi için yeniden harekete geçerken, gelişme dünya basınında yer aldı. Bloomberg,' dedi.Bu gelişmenin, Rusya'nın, tahıl ihracatının güvenli geçişine izin verecek bir anlaşmadan çekildiğini söyledikten sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.Haberde, 'Açıklama, gemi hareketlerinin yeniden başlayacağı konusunda bilgilendirilen Rus delegelerin de dahil olduğu bir dizi görüşmenin ardından geldi. Türkiye ve BM, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatları için güvenli geçiş anlaşmasına aracılık etmek için aylarca çalıştı. Türkiye ve BM, Rusya'nın Karadeniz filosuna yönelik bir saldırının ardından süresiz olarak çekileceğini açıklamasının ardından girişimi kurtarma arayışında önde geliyor.' denildi.Reuters, Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna'nın, pazartesi günü 16 gemiye dair transit planının uygulanması için baskı yaptığını yazdı. Haberde, 'Bu, Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ihracına izin veren anlaşmaya katılımını askıya almasına rağmen yapılıyor.' denildi. Türkiye ve BM'nin, temmuz ayında yapılan anlaşmanın iki ana aracısı olduğu vurgulandı.Ukrayna basınından Kyiv Independent, 16 geminin hareketi için anlaşmaya varıldığını aktardı. Rusya'nın BM destekli Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çıkma kararının ardından Ankara, Kiev ve BM'nin 31 Ekim'de Türk karasularında bulunan 16 gemiyi hareket ettirme konusunda anlaştığı ifade edildi.