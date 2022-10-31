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Buğday fiyatlarına Rus darbesi: Anlaşmadan çekilince tırmanışa geçti

Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından Chicago Ticaret Borsası vadeli işlemlerinde buğday kontratlarının fiyatı yüzde 5'ten fazla artarak 8,7 dolara çıktı.

Buğday fiyatlarına Rus darbesi: Anlaşmadan çekilince tırmanışa geçti
Ekleme: 31.10.2022 - 11:47 Güncelleme: 31.10.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Buğday fiyatlarına Rus darbesi: Anlaşmadan çekilince tırmanışa geçti
Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesinin küresel tedarik endişelerini artırmasıyla Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 5,4 artışla 8,7 dolara yükseldi.

Buğday fiyatları, günün erken saatlerinde 8,9 dolara yükselerek 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin adından saat 09.25 itibarıyla 8,7 dolar seviyesinde dengelendi.

Mısır fiyatları da kile başına yüzde 2,2 artarak 6,96 dolara yükseldi.

Buğday fiyatları 13,6 dolar ile martta rekor kırmıştı
Buğday fiyatları Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle uluslararası piyasalarda rekorlar kırarak 13,6 dolara kadar yükselmişti.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer aldığından, tahıl piyasaları Moskova'nın Kiev'e karşı sekiz aydır sürdürdüğü savaşdaki gelişmelere duyarlı hareket ediyor.

Bu yılın ilk yarısında buğdayda görülen sert hareketlere karşın son zamanlarda buğday fiyatlarında görülen düşüşler dikkati çekiyordu.

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürerken, buğdayda da belirgin satışlar görülmüştü.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler devam etse de Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi ile Ukrayna'dan tahıl ihracatının tekrar açılması tarım emtiaları üzerinde satış baskısını artırmış ve buğday fiyatları 7,4 dolara kadar gerilemişti.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev'in 'İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği' belirtildi.

Açıklamada, 'Terör eylemini göz önünde bulundurarak Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.' ifadeleri kullanıldı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.
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