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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 31.10.2022 - 09:06 Güncelleme: 31.10.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'deBaşkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğüne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğüne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık'ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Onur Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de Adem Bacanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

2 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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