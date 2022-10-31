Bakan Kirişci'den mazot ve gübre desteği açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız' dedi.Ayrıca Bakan Kirişci bitkisel üretimin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını beklediklerini söylerken, 'Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır' dedi.