  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar, sanatçı Burak Haktanır'ı kabul edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul edecek. Haktanır, Boğaziçi Film Festivali'nde TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fidancı'ya destek veren yönetmen Özcan Alper'e tepki göstermişti.

Ekleme: 31.10.2022 - 17:47 Güncelleme: 31.10.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, sanatçı Burak Haktanır'ı kabul edecek
Milli Savunma Bakanı Akar, Boğaziçi Film Festivali'nde, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına gösterdiği duruştan dolayı Burak Haktanır ile bir araya gelecek.

AKAR KABUL EDECEK

Boğazici Film Festivali ödül töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincacı'nın, yönetmen Özcan Alper tarafından masum gösterilmeye çalışılmasına tepki gösteren ve 'o kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle gerçeği haykıran sanatçı Burak Haktanır'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabul edecek.

 Haktanır, "Boğaziçi Film Festival'nin kapanış töreniydi. Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejmine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda İstisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı. Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi. Fakat yönetmen Özcan Alper'in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyara, 'Sırf barış dediği için şuan hapiste olan' cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah'tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK'ya iftira attı. Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı."
Mahir Ünal görevden affını talep etti! Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu!
Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatını görüştü!
AK Partili Mahir Ünal açıkladı! 'Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor...
Bartın'daki maden kazasında üç tutuklama...
FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den 'pes' dedirten pişkinlik... Alman kanalında teröristbaşını aklamaya çalıştı!
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
Bakan Koca dört ülke bakanıyla görüştü! Sağlıkta Türkiye Yüzyılı...
Bakan Soylu 'Sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim
Bakan Özer duyurdu: Eğitime dev bütçe
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İzmir’de suya yapılan zam yüzde 300'e yaklaştı
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonlara yasak gelebilir
CHP'li Başkan Vahap Seçer'den HDP’vari konuşma
Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı
İETT otobüsü önce motosikletliye sonra ağaca çarptı
Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor