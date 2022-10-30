Yolcu uçağının burnu ve ön camı parçalandı
Şili’nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Şili'nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı acil iniş yapana uçaktaki yolcular ölümle burun buruna geldi.
Uçağın ön camı ve burun kısmı parçalandı
Paraguay'ın Asuncion kentine acil iniş yapan uçaktaki panik anları amatör kameraya yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardauçağın şiddetli bir şekilde sallandığı görüldü.
48 kişinin bulunduğu uçak, Paraguay'ın Asuncion kentindeki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uçağın ön camı ve burun kısmı parçalandı
Paraguay'ın Asuncion kentine acil iniş yapan uçaktaki panik anları amatör kameraya yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardauçağın şiddetli bir şekilde sallandığı görüldü.
48 kişinin bulunduğu uçak, Paraguay'ın Asuncion kentindeki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.