Yolcu uçağının burnu ve ön camı parçalandı

Şili'nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı acil iniş yapana uçaktaki yolcular ölümle burun buruna geldi.Paraguay'ın Asuncion kentine acil iniş yapan uçaktaki panik anları amatör kameraya yansıdı.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardauçağın şiddetli bir şekilde sallandığı görüldü.48 kişinin bulunduğu uçak, Paraguay'ın Asuncion kentindeki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.