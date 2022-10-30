AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkarttı

Beyaz TV'de Meliss Bağcı'nın sunumuyla canlı yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. Kabaktepe gündemdeki konuları değerlendirirken; CHP'li İBB yönetiminin yapmaya çalıştığı projelerin arka planını anlattı.Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen İBB'nin devraldığı Halk Ekmek fabrikasının çalışmadığı yönündeki iddialara da değininen Osman Nuri Kabaktepe şu ifadeleri kullandı;'Burada da temel parametremiz şuydu; dedik ki “İnsanı ilk önce kendi iddialarıyla değerlendirmek lazım”. Dolayısıyla siz belediye başkanlığı seçimine girerken İstanbullulara ne söz verdiniz geçen 1000 günde ne yaptınız? Bunları tek tek ortaya koyduk biz verileriyle beraber. Bizim tespitlerimize göre; -o gün itibariyle söylüyorum- %6,5 kendi vaatlerini gerçekleştirme oranı. Bir de kendi vaatleri dışında İstanbulluların beklentileri var. Üçüncü bir kalem olarak da AK Partinin başlayıp CHP devraldıktan sonra projeleri devam edip etmediği ile ilgili konu var. Halk Ekmek bunlardan üçüncüsü ile ilgili. Şimdi bu fabrikanın açılışı şunu da söyleyeyim kayıp 100 günün baskısı CHP'li İBB yönetimini 150 günde 150 proje gibi bir şey başlattılar. Eyvallah bu bizim memnuniyet duyacağımız bir şeydir. Yeter ki İstanbul proje kazansın. Ama onların da bir kısmını mesela Maltepe'de yurt açıldı. 20 yıldır var olan yurdu yeniden açtılar. Sadece dışını boyamışlar. 150'nin içerisinde de böyle şeyler var. Onların analizlerini de yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de Halk Ekmek.Bakın burada çok önemli bir husus var. CHP grubu şuan açtık dedikleri Halk Ekmek fabrikasının kredilendirme işlemleriyle ilgili mecliste red oyu vermişlerdir. Bu fabrika yapılmasın demişlerdir. AK Parti döneminde yapamazsınız dedikleri fabrikayı sonradan tamamlamışlar. Bak bunu da tebrik ediyorum. Nasıl tamamladıklarını da konuşacağız ama.Şimdi biz büyükşehir meclisimizde Grup Sözcümüz Murat Bey tarafından bunu dile getirdik. Dedik ki ekim ayların başlarında; fabrikayı açtık diyorsunuz ama tespitlerimize göre bu fabrika çalışmıyor. Ondan sonra 13 Ekimden sonra yine ilgili Halk Ekmek fabrikasının önünde İl Başkan Yardımcımız Ejder Bey gitti basın açıklaması yaptı ‘fabrika çalışmıyor' diye. 1 hafta sonra da ben gittim çalışmıyor diye. Şimdi orada bir takım mizansen falan yaparak yönetim kurulundan bir yetkili gelmiş işte bir takım fotoğraflar gösteriyor. Gazeteciler içeri alınmıyor. Biz diyoruz ki; fabrikanın çalıştığını ispatlamak için bizim içeri girmemize gerek yok. 22 Temmuzdan bugüne kadar bir kamera görüntüsü yayınlayın.Ben buradan yine hodri meydan diyorum emek hırsızı CHP'ye, 13 bin işçiyi çıkarmış olan CHP'ye, algı balonu üretip yapmadığı içi yaptı gösterip İBB yönetimine, İBB Başkanı'na sesleniyorum. Şuan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Gidin fabrikaya kamerayı açın şuan fabrikada şu kadar işçi çalışıyor deyin. Biz bu düşüncelerimizi paylaştıktan sonra birkaç bandı açmış olabilirsiniz. Onun için de tebrik ederiz diyorum. Deyin ki 22 Temmuz'dan itibaren kamera kaydı var her şey var. 22 milyonu şöyle ürettik böyle ürettik diye bize canlı yayında gösterin.Ama olmayan şeyi nasıl yapacaksınız? Bundan sonra da camları kapatmışlar. Fabrikada çalıştırıyorlar herhalde işçileri. Fabrikanın çalıştığını ispatlamak için sizin faaliyete geçmeniz lazım. Ben o yüzden fabrikaya girmedim. Onların projelerinin oyuncusu olacak halimiz yok.Hodri meydan. 3 aydır bu fabrikanın çalıştığını gösteren görüntüleri yayınlayın. Yayınlamıyorsanız deyin ki; ey İstanbullular biz bu çalışmayan fabrikayı açtık. Mecbur açtık size çalıştığımızı göstermek için ama özür dileriz deyin. Açık olun dürüst olun. Biz bunu açtık ama 3 ay sonra çalıştıracağız deyin. Hasdal'da katı atık aktarma merkezi var. Orada da açıldıktan sonra 14 gündür bir eylem işlem olmadı. Çalışmayan tesisleri neden açıyorsunuz?Büyük bir iddiada bulunuyoruz. CHP fabrika açıyor ama çalıştırmıyor. Halk Ekmek'i servis dışı bıraktı. İBB'yi servis dışı bıraktı. İspatlasın bunları. Bu CHP'nin İBB'nin zihniyetini bize gösteriyor. 150 proje falan diyorlar ama fabrika açıyorlar çalıştırmıyorlar bu herhalde 0'a iner. Gerçekçi olmadığını da ortaya koyuyor.Büyükşehir Belediye Meclisi'nden aldığınız yetki adedince büfeyi neden kurmadınız?Bu temelde AK Parti'nin topluma bakış açısı ve siyaset anlayışı ile CHP'nin siyaset ve topluma bakış açısını anlatan güzel bir tablodur. Tabi tablo çok çirkin bir tablo. Bakın son 1 yıl içerisinde bazı ilçelerimizde büyükşehir belediyelerimizin birtakım proje ve etkinlikleri oldu. Belediye başkanlarımız emeği geçen herkesi tebrik ettiler. Ama o zaman da Zeytinburnu başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanlığı yönetiminin ilçe belediye başkanlığı çalışanlarımıza çirkin ifadeleri oldu. Yani CHP'nin zihniyeti ve siyaset tarzı hizmeti takdir etmek değildir, hizmet edeni de takdir etmek değildir. Dar bir partidir. Sadece kendilerinin var olduğu ve sizin hep altta durmanız gerektiği bir tarzı vardır CHP'nin. Bu da bunun fotoğrafıdır. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı kürsüye çıkıyor. Burada bir tesis var. Bu tesisin birinci fazını yapan ve planlayan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İkinci fazını yapan Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum ve 3. Fazını yapıp tamamlayan CHP'li İBB yönetimine de Başkanına da teşekkür ediyorum diyor. Burada CHP yönetimi de var. Dinleyenlerin arasından homurdananlar oluyor. Niye homurdanıyorsunuz? Onu gören Şadi Bey tekrar teşekkür ediyor. Ve Tuzla ile ilgili birtakım taleplerini dile getiriyor. Açık net ve şaffaf.Sakın ha CHP dışında kimseyi teşekkür etmeyin. Dayak da yersiniz, yuhalanırsız, kovalana da bilirsiniz. Şöyle bir şey var zaten genel başkanları her olaydan sonra çıkıp toplumun bir kesimini ötekileştiriyor, tehdit ediyor. Biz diyoruz ki kardeşiz, ayrımımız yok. O diyor ki; şu projeye yatırım yapan iş adamının malına el koyarım. Toplumu ikircileştiren, kamplaştıran bir üslup CHP Genel Başkanı'nın. Şadi Bey olayında da şunu yaşadık eleştiriye tahammül yok. En ufak bir soruya cevap vermeyi bırakın. Ellerinde imkan varsa orada sizi boğmaya çalışan bir yaklaşım var. Bunun en basit örneğidir bu olay.Bizim İstanbul'un metro atılımları 2000'li yıllardan sonra başladı. Bıraktığımızda 230 km üzerinde bir metro hattı vardı. Planladıklarımızla beraber bir bu kadar daha metro planımız vardı. Yaklaşık 10'a yakın 2019 seçimleri öncesi 8 ya da 10 civarında da başlamış ihalesi bitmiş yol alınmış metro hatları vardı. Bunlar da bugün itibariyle baktığımızda 120 km'lik metro ağı devam ediyor. Şimdi bu ne zaman bitiyor, nasıl bitecek ne kadar ilerleme kaydedildi bunlar bir soru olarak devam ediyor. Bir yandan da Ulaştırma Bakanlığımızın da 90 km ve 100 km arasında devam eden metro projeleri var. Onların ne zaman biteceğini biliyoruz. Bunların çoğu 2023'te hizmete alıncak ama CHP'li İBB'nin bu metro projelerinin ne kadarı hizmete alınacak, ne zaman bitecek bilemiyoruz. Bunları bize sağlıklı olarak açıklamaları lazım.Personel alımlarında belediyelerimiz ilgili birimlerle güvenlik soruşturmalarını yapıyorlar. Ama İBB'de basına da yansıyan bu incelemelerin yeterince yapılmadığını gösteren ciddi veriler var. Fotoğraftaki kişi o mu değil mi kriminal incelemelerde çıkacak. Ama söyleyeceğimiz şey şu; belediyelerimiz ve kurumlarımız kendi işlerinden sorumludur. Personel alımlarında gerekli incelemeleri yapmıyorsanız suçu kendiniz işlemiş oluyorsunuz. Ya da bilgi geldi uygulamadınız…Bir oda başkanı Tabipler Odası Başkanı çıkıyor PKK ile ilgili iltisaklı olduğu bilinen görüntüyü onların tespit ettiği sadece bir görüntüye bakarak bir iddiada bulunuyor diyelim en hafifiyle. “TSK kimyasal silah kullanmıştır” diyor. Hangi fikirden özgürlükten bahsediyorsunuz? Bu en hafif deyimle iftira atıyorsunuz. Hem de bu kadar hassas bir dönemde bunu diyorsunuz. Bu talihsizlik değil bu bilerek kasıtlı yapılmış bir açıklamadır. Bunu ifade özgürlüğü ile geçiştiremezsiniz.Yayının tamamına buradan ulaşabilirsiniz;