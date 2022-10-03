Tahıl sevkiyatı emin adımlarla ilerliyor

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından yedi gemi daha hareket etti. Milli Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 geminin daha hareket ettiği duyuruldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, küresel ölçekte bir gıda krizinin önüne geçen tahıl koridoru anlaşmasında bugün 7 gemi daha hareket etti.Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözülen gıda krizinde 1 Ağustos'tan bugüne 235 gemi ile yaklaşık 5,5 milyon tahıl taşındı.Son olarak bugün tahıl sevkiyatında 7 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti.' ifadeleri kullanıldı.