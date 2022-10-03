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Şehidin vasiyeti üzerine, 7 yaşındaki lösemili çocuğun masrafları üstlenildi

Şehit Yusuf Ataş'ın "Lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılayın" vasiyeti üzerine Erdemli Belediye Başkanı Tollu, 7 yaşındaki Emine'nin masraflarının üstlenildiğini açıkladı.

Ekleme: 3.10.2022 - 09:33 Güncelleme: 3.10.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Şehidin vasiyeti üzerine, 7 yaşındaki lösemili çocuğun masrafları üstlenildiPiyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Kuzey Irak'ta teröristlere karşı yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düştü…

Şehit Ataş'ın ardında ise arkadaşlarına vasiyetini anlattığı bir video kaldı. Kız çocuğu olmasını çok istediğini belirten Şehit Ataş'ın videosu, izleyen herkesi duygulandırdı.

“Bir tane kız çocuğum olsun istiyorum”
Görüntülerde Şehit Ataş'ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün.” İfadelerini kullandığı görüldü.

Şehidin vasiyeti, birçok kişinin lösemili çocuklara bağış yapmasını tetikledi.

İHA'nın haberine göre; 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'e de şehidin vasiyeti üzerine yardım eli uzandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Şehidin vasiyeti üzerine, 7 yaşındaki lösemili çocuğun masrafları üstlenildi

“Lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz”
Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız.” diye konuştu.
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