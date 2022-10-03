Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda önemli mesajlar verdi.Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan,dedi.İsveç devlet televizyonu SVT, Erdoğan'ın açıklamasını,başlığıyla aktardı.Türkiye'nin taleplerine vurguHaberde, 'denildi.İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülkeBir ülkenin NATO'ya başvurusunun onaylanması için tüm üye devletlerin onayının gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke olduğuna dikkat çekildi.notuna yer verildi.