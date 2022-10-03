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Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Rus Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilim insanları, büyük bir asteroitin Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

Ekleme: 3.10.2022 - 10:41 Güncelleme: 3.10.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Rus bilim insanları, çapı yaklaşık yarım kilometre olan bir asteroidin, Dünya'ya doğru ilerlediğini ancak acil bir tehlike oluşturmadığını duyurdu. Rus Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilim insanları, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

İlgili açıklamada, '1 Ekim gecesi, Rusya'nın güneyindeki iki gözlemevi, Dünya'ya yaklaşan yeni bir asteroit olan 2022 SE37'nin keşfini doğruladı.' ifadesi kullanıldı. Söz konusu nesnenin acil bir tehlike oluşturmadığına dikkat çekildi.

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

TASS ajansına konuşan gök bilimci Yuri Balega, 'Bu, Dünya çevresinde halihazırda keşfedilen 30 bin asteroitten biri.

Gezegenimizden milyonlarca kilometre uzakta uçuyor ve Dünya için tehlike oluşturmuyor.' dedi.

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor.

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor
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