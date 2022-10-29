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Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının resmiyet kazanmasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’tan olay yaratan bir açıklama geldi. Daha önce yalan haber yayma ve nefret söylemi kullanmakla suçlanarak Twitter’dan atılan Trump, Musk’ın başa geçmesini memnuniyetle karşıladı.

Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!
Ekleme: 29.10.2022 - 14:37 Güncelleme: 29.10.2022 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtti.

"TWITTER ARTIK MANTIKLI ELLERDE"

Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter'ın Musk'a satılmasını değerlendirdi. Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, "Twitter'ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.


Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.

TRUMP'A SÖZ VERMİŞTİ

Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendirmişti. Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı. Musk ayrıca, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetmişti.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey ise, Musk'ın Trump üzerindeki yasağı devralma sonrasında iptal edeceği açıklamasına tepki göstermişti.

Dorsey "Twitter'ı Trump için yasaklamayı ve buraya kadar geldiğimiz süreci kutlamıyorum. Twitter dışında fiziksel güvenliğe yönelik tehditlere dayanarak elimizdeki en iyi bilgilerle bir karar verdik. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum." Sözlerini kullanarak yasağın arkasında olduğunu vurgulamıştı.

Musk, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ilk iş olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

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