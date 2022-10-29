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Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 59 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.10.2022 - 20:55 Güncelleme: 29.10.2022 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 59 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.


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