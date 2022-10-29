Bakan Soylu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm geçmiş büyüklerimizi, rahmet ve şükranla yâd ediyor, #29EkimCumhuriyetBayramı'mızı en içten dileklerimle ve coşkuyla kutluyorum." dedi.

"Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Güzel Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm geçmiş büyüklerimizi, rahmet ve şükranla yâd ediyor, #29EkimCumhuriyetBayramı'mızı en içten dileklerimle ve coşkuyla kutluyorum...Cumhuriyet'imizin 99. yılını gururla ve özgüvenle kutluyoruz. Türkiye Yüzyılı'ndan TOGG'a, Savunma Sanayiimizin milli ve yerlileşmesinden doğalgazımıza kadar tam bağımsızlığa doğru adım adım yürüyoruz..."