Bakan Bozdağ'dan 29 Ekim paylaşımı: Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Bozdağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı,şehit ve gazilerimizi saygı,rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur,refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.