Hakkari’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hakkari’de 688 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 (Hakkari- Yüksekova-Keçili) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu” başlatıldı.
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.
HAKKARİ'DE PKK TEMİZLİĞİ
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 688 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.