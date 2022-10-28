Hakkari’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 operasyonu başladı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.HAKKARİ'DE PKK TEMİZLİĞİHakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 688 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.