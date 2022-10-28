Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 19 kilo esrar ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.Yapılan operasyon kapsamında, 22 parça halinde toplam ağırlığı 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, 'Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce, ilimizde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyon neticesinde, 22 parça halinde toplam ağırlığı 19 kilo 330 gram ot esrar ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış olup, şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.' denildi.