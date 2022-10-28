Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çin'e resmi ziyarette bulunacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un önümüzdeki hafta Çin'e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Scholz, Kovid-19 salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk G7 lideri olacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Scholz'un Çinli mevkidaşı Li Kıçiang'ın davetiyle 4 Kasım'da Çin'e resmi ziyaret yapacağı duyuruldu. Scholz, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk G7 lideri olacak.



Almanya Başbakanı ayrıca Çin Komünist Partisinin geçen hafta yaptığı 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk liderler arasında yer alacak.



Daha önce Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un 30 Ekim-2 Kasım tarihlerinde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ise 1 Kasım'da Çin'i ziyaret edeceği açıklanmıştı.



Scholz'un ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da gelecek ay Çin'e ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.



Şi Cinping, ÇKP Kongresi'nde yeniden genel sekreterliğe seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olmuştu.