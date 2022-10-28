80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Başkan Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu

80 yaşındaki Malatyalı Fatma Özaslan'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye Yüzyılı programında Fatma teyze ile Başkan Erdoğan'ı buluşturdu.

Malatyalı 80 yaşındaki Fatma Özaslan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla yüzyüze görüşmek istediğini söyledi.Bunun üzerine Fatma teyze ile birlikte Ankara Kapalı Spor Salonundaki Türkiye Yüzyılı programına giden Öznur Çalık, Fatma teyze ile Başkan Erdoğan'ı buluşturdu.Buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Fatma teyzenin elini öptü.Başkan Erdoğan ile sohbet eden Fatma teyze, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.