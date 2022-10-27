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İzmirli depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Devletimiz yanımızda güçlüyüz

Kısa adı İZDEDA olan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, rezerv alanda yapımı tamamlanan 312 konut için daha kura çekimi gerçekleştirildiğini kaydederek, ''Konutlar depreme dayanıklı ve anahtarı aldığınızda içinde yaşayacağınız durumda. Devletin yanımızda olduğunu bilmek, görmek bizi güçlü kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Desteklerini unutamayız.'' dedi.

Ekleme: 27.10.2022 - 12:18 Güncelleme: 27.10.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
İzmirli depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Devletimiz yanımızda güçlüyüz30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın ölümüne ağır hasar alan binlerce evin de yıkılmasına neden olan İzmir depreminin yıl dönümüne sayılı gün kala Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşa ettiği konutların büyük bölümünü hak sahibi depremzedelere teslim etti.

Son olarak önceki gün Rezerv alandaki 312 konut ve 2 iş yerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar da rezerv alandaki konutların tamamının teslim edileceği belirtildi. Yaşananlar deprem mağduru vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Kısa adı İZDEDA olan İzmirli depremzedelerin örgütlü olduğu İzmir Depremi Mağdurları Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, rezerv alanda 312 konut için kura çekimi yapıldığını açıkladı. Konutların depreme dayanıklı olduğunu belirten Özkan, 'Bugün 312 vatandaşımız daha konutuna kavuştu, hepsine hayırlı olsun. İnşallah bir daha deprem yaşamazlar ancak biz konutlarının depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz' dedi.

İzmirli depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Devletimiz yanımızda güçlüyüz

'DEVLETİMİZ YANIMIZDA'

Özkan, depremzedelerin evlerine kavuşmasının sevinç yarattığını aktararak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'a, Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya'ya İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'e, AFAD Müdürümüze, AK Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'ye şükranlarımı sunuyorum. Kendilerinin desteklerini unutamayız. Yılsonuna kadar depremzedelerimizden ağır hasarlıların 3'te 2 'sinin konutlarına kavuşacağını bilmek bizi mutlu ediyor. Devletin yanımızda olduğunu bilmek, görmek bizi güçlü kılıyor' açıklamasında bulundu.

İzmirli depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Devletimiz yanımızda güçlüyüz

'EVLER HAZIR'

Özkan, kurası çekilen dairelerin içine girilerek oturulacak durumda olduğunu anlatarak, 'Biz de İZDEDA olarak depremzedelerimiz için elimizden gelen gayreti gösterdik. Beyaz eşyacılar ve mobilyacılara indirim yaptırdık. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'den izin alarak orada stantlar kurduk. TOKİ aboneliklerle ilgili çok hassas, yardımcı oluyorlar. Konutlar anahtar tesliminden sonra evlere girilecek durumda, tekrar hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
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