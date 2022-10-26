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Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer bomba denemesi gerçekleştirmesi durumunda "benzeri görülmemiş" bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
Ekleme: 26.10.2022 - 11:06 Güncelleme: 26.10.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi açık açık tehdit ederek yeni bir nükleer bomba denemesi gerçekleştirmesi durumunda, 'benzeri görülmemiş' bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre üç ülke de Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez nükleer bomba denemesi gerçekleştirmek üzere olabileceğini düşünüyor.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, Japon ve ABD'li mevkidaşları Takeo Mori ve Wendy Sherman ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'Eğer Kuzey Kore, yedinci nükleer denemeyi gerçekleştirirse daha önce benzeri görülmemiş bir karşılık vermenin gerekli olacağına karar verdik' dedi.

Wendy Sherman da 'Kuzey Kore'ye provokasyonları artırmaktan kaçınma çağrısında bulunuyoruz' dedi ve provokasyonları pervarsız olarak niteleyerek bölgenin istikrarını bozduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise Kuzey Kore'nin nükleer test hazırlıklarına devam ettiğini ve ABD'nin Pyongyang'ın oluşturduğu herhangi bir tehdide karşı koymaya hazır olduğunu kaydetti.

Yonhap Haber Ajansı'na göre Price 'Kuzey Kore'nin yedincisi olacak başka bir nükleer deneme olasılığı konusundaki endişemiz bir süredir vardı. Kuzey Kore'nin Punggye-ri test alanını bu çalışmalar için hazırladığını tahmin ediyoruz' dedi.

Sözcü, 'Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde tüm acil durumlara hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.
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