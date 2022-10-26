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'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!

PKK’nın kimyasal silah yalanına sarılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP’den bir destek daha geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı’ya sahip çıkmıştı. Sürekli örgütçüleri savunduğu halde 'Militan' olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu'nun arşivden çıkan görüntüleri şok etti.

'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
Ekleme: 26.10.2022 - 12:44 Güncelleme: 26.10.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
PKK’nın kimyasal silah yalanına sarılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP’den bir destek daha geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı’ya sahip çıkmıştı. Sürekli örgütçüleri savunduğu halde 'Militan' olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu'nun arşivden çıkan görüntüleri şok etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı’ya sahip çıktı. Kaftancıoğlu, Fincancı ile ilgili 2012 yılında attığı ve tekrar gündem olan tweetini paylaşmıştı

Kaftancıoğlu, “Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem hocayı susturamayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı

CHP’li Kaftancıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığı’nın kimyasal silah yalanıyla ilgili açıklamasını da paylaşması dikkat çekti. Kaftancıoğlu, paylaşımında soru soranların terörist ilan edildiği ve linç edildiğini savunmuştu. 

Örgütçüleri savunduğu halde 'militan' oldluğunu kabul etmeyen Kaftancıoğlu'nunkirli geçmişi birkez daha ortaya çıktı. 

Kendisinin terör ve terör örgütleriyle hiçbir zaman işi olmadığını iddia eden Kaftancıoğlu'nun, 2013 yılında DHKP-C'nin merkezlerinden İdil Kültür Merkezi'ne yapılan terör operasyonuna tepki göstermek için olay yerine gittiği ve Twitter adresinden DHKP-C bayraklı bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

DHKP-C'NİN MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞMIŞ VE..

Kaftancıoğlu paylaşımında, "İdil Kültür Merkezi'nin önü, 'Katil polis mahalleden defol' sloganları ile inliyor" ifadelerini kullanarak, teröristlere operasyon yapan polisleri 'katil' olarak nitelendirdi.

'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!

DHKP-C Terör Örgütü'ne yönelik 14 Mart 2013 tarihinde örgütün İstanbul'daki merkezlerinden İdil Kültür Merkezi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Söz konusu sözde Kültür Merkezi olarak bilinen ancak, terör yuvalarından bir tanesi olan adrese yapılan baskında 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden bir isim de yakalandı.

ÖRGÜT MENSUPLARINA DESTEĞE GİTMİŞ

Bölgede bulunan örgüt yandaşları ve bazı vatandaşlar, operasyon yapan güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Bu tepki gösteren isimler arasında ilerleyen süreçte CHP'nin İstanbul İl Başkanı olacak olan Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Kaftancıoğlu, sabah saatlerinde DHKP-C'li teröristlere karşı yapılan operasyonu protesto etmek için İdil Kültür Merkezi'nin önüne geldi.

OPERASYONUN MERKEZİNDEN DHKP-C BAYRAKLI PAYLAŞIM

Kaftancıoğlu'nun Twitter adresinden operasyonun yapıldığı İdil Kültür Merkezi önünden 14 Mart tarihinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. "İdil Kültür Merkezi'nin önü, 'Katil polis mahalleden defol' sloganları ile inliyor" şeklinde bir twit atan Kaftancıoğlu'nun ayrıca, örgüt mensuplarının camlarına astığı DHKP-C paçavrasını gösteren bir de fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.


'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
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