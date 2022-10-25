  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mevlüt Çavuşoğlu: Yeni bir sömürgeciliğe karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8. Dakar Uluslararası Forumunda yaptığı konuşmada, "Sömürgeciliğe karşıyız, yeni sömürgeciliğe karşıyız. Afrika küresel gerilemeyi değiştirebilir" dedi.

Ekleme: 25.10.2022 - 17:20 Güncelleme: 25.10.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu: Yeni bir sömürgeciliğe karşıyız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’in başkenti Dakar’daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen 8. Dakar Uluslararası Forumu'nun "Krizler ve Afrika’nın Egemenliği" başlıklı oturumuna katıldı.

Dünyamızı etkileyen küresel sınamaların ve Ukrayna’daki savaşın Afrika’ya etkilerinin ele alındığı forumda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kazan kazan temelindeki Afrika Ortaklığı hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, "Bence yeni gerçekliklere ve değişime adapte olmakta zorlanıyoruz. Son 30 yılda ortaya çıkan 2 sorunun küresel sistemi etkilediğini düşünüyorum” dedi. Çavuşoğlu, bu iki sorunun rekabetçilik ve tek taraflılık olduğunu söyleyerek, “Son 30 yılda da gözlemlediğimiz şey, ne yazık ki rekabet, iş birliğine, tek taraflılık ise çok taraflılığa üstün geldi." diye konuştu

"100 milyon kişi evinden edilmiş durumda"
Korona virüs salgını sonrası Rusya-Ukrayna savaşının küresel sisteme daha fazla zarar verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Dünyamız zaten birden çok krizle mücadele ediyor ve bunlar bir kısır döngü gibi birbirlerini besliyor. Çatışmalardan, terörden, düzensiz göçten bahsediyorum, görünen o ki bu sorun büyüyecek ve büyüyor. Pandemiden önce 80 milyon civarında yerinden edilmiş insan vardı, bugün bu sayı 100 milyonun üzerinde. Bu, ortak sorunumuz olmaya devam edecek. Ayrıca ırkçılık ve ayrımcılık da birbiriyle bağlantılı. Bu zorluklar herkesi etkiler, ancak en büyük negatif etkisi savunmasız gruplar ve Afrika’ya yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni sömürgeciliğe karşıyız"
Afrika ülkelerinin yaklaşık yarısının hem Ukrayna’dan hem de Rusya’dan gelen tahıllara bağlı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Rus gübrelerinin ihracatındaki zorluklar tarımsal üretimin daha da zorlaşmasına neden olacak. Afrika tarım üretiminde yüzde 20 düşüş olacağı belirtiliyor. Kıtada yaşayanların neredeyse yarısı ya elektriksiz ya da elektriğe kısıtlı erişime sahip. Tüm bu zorluklar zaten terör ve devlet dışı güçler tarafından askeri darbe ve iç karışıklıklarla, Türkiye’nin şiddetle karşı olduğu yeni sömürgecilikle zor durumda olan Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarında ve istikrarında ek bir baskıya yol açıyor. Sömürgeciliğe karşıyız, yeni sömürgeciliğe karşıyız. Afrika küresel gerilemeyi değiştirebilir." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Senegal ve Güney Afrika’nın hem Ruslarla hem de Ukraynalılarla görüştüğünü ve bu savaşı bitirmek için büyük çaba sarf ettiklerini düşünüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, tüm aktörlerin Afrika’yla eşit ortak olarak ilişki kurması gerektiğini de kaydetti.

"Ticarette bu yıl 45 milyar doları aşacağız"
Oturumun soru cevap kısmında son 20 yılda Türkiye’nin Afrika’ya yönelik yaklaşımına değinen Çavuşoğlu, "20 yıl önce sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi Afrika kıtasında 44 büyükelçiliğimiz var. Ticaret hacmimiz 20 yıl önce sadece 4.5 milyar dolardı. Geçen yıl 34.5’e ulaştı ve bu yıl 45 milyar doları aşacağız." diye konuştu.

"Yatırımlarının toplam tutarı 80 milyar doları aştı"
Çavuşoğlu, "Afrika’daki Türk yatırımlarının toplam tutarı 80 milyar doları aştı ve Türkiye, birçok farklı sektördeki deneyim ve uzmanlığını Afrikalı kardeşleriyle paylaşıyor. Türkiye terörle mücadelede de Afrika ülkelerine destek veriyor. Sadece meşhur insansız hava araçlarımızdan sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda Afrika’nın farklı ülkelerinin güvenlik güçlerine terörle mücadelelerini güçlendirmeleri için eğitimler veriyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 23 bölge ofisi bulunduğunu ve her Afrika ülkesinde projeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı ile 100 bakanın katıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika Birliği, ECOWAS gibi diğer bölgesel kuruluşlarla da stratejik iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

"Libya’da iç savaşı önledik"
Çavuşoğlu, "Libya’da iç savaşı önledik. Şimdi birlikte Libya ve Libya halkının istikrarı ve refahı için meşru hükümetle birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika politikasının başarılı olmasının sebebine yönelik, “Çünkü Türkiye tüm Afrika’yı eşit ortak olarak görüyor." dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Skuter için yeni tedbirler alınacak
Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz
FETÖ’cülerle irtibatı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu’nun avukatından küstah savunma
Sosyal konutta tarihi gün! Dev projede ilk temel atılıyor
Bakan Murat Kurum TOKİ temel atma töreninde konuştu
Bakan Dönmez: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak
Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu
CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması
Yunan Büyükelçi'den itiraf gibi sözler: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
Bekir Bozdağ: Anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Bakan Akar kimyasal silah iftirasına ateş püskürdü: Bu bir iddia değil alçaklıktır...
FETO'nun 9 numarası hızlı patladı! Hakkımda dava yok diyen Hakan Şükür...
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri 'Yasağı ben kaldırttım' diğeri 'Çok bedel ödedim' dedi...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup toplantısında önemli açıklamalar!
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: 'Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm'
Zelenskiy'den 'sabırlı olun' çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz
Meral Akşener TOGG'un açılış törenine katılmayacak
ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Vedat Bilgin: Sözleşmeliye kadro kapsamı belli oldu
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak